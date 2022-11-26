大陸觀察者網26日引述外電報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）美東時間25日發表聲明宣布，禁止華為、中興通信、海能達、海康威視、大華等5家中國公司在美國銷售設備。

FCC宣稱，這5家企業的產品「對美國國家安全構成不可接受的風險」，依據是FCC於2019年頒布的一項旨在保護美國通信網路安全的法律。

路透社今年10月透露，FCC主席羅森沃塞爾已提出相關禁令提案，將以美國國家安全為由，禁止華為、中興通信、海能達、海康威視、大華在美國銷售相關新設備。FCC過去曾禁止企業使用聯邦政府資的補貼資金購買華為、中興通信等中國通信廠商的設備。

報導稱，值得注意的是，FCC今年6月曾提到，美國營運商因拆除華為、中興等中企生產的設備而提交的補償申請中，有2／3存在「重大缺陷」。估計換掉這些中企設備的成本將高達53億美元，遠超去年美國會通過的19億美元預算。

大陸外交部發言人汪文斌今年6月17日例行記者會對此表示，美方政客出於一己私利、泛化國家安全概念、動用國家力量無理打壓中方特定企業釀成的苦果，最終卻要由美國的企業和民眾來吞咽。

汪文斌當時說，實踐一再證明，美方不斷將經濟合作政治化、工具化、武器化，威逼利誘、脅迫他國禁用中企設備，企圖打造所謂「小院高牆」，損害的不僅是中方企業利益，也嚴重傷害美方自身利益，嚴重影響全球產業鏈供應鏈穩定，中方對此堅決反對。美方政客逆流而動也必將以失敗告終。敦促美方盡快改弦更張，停止損人不利己的錯誤言行，為相關中國企業提供開放、公平、公正、非歧視的市場環境。