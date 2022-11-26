侯友宜投完票 籲民眾踴躍出門投票。（葉德正攝）

【LIVE直播】侯友宜預計9:30板橋國小投票 侯籲市民：天氣不錯，可以出來投票｜2022.11.26

今（26）日是九合一選舉投票的日子。國民黨籍新北市市長侯友宜約早上9時30分現身板橋國小投票，被問到是否擔心天氣影響投票率，侯抬頭看了看天，秒回「天公作美」四字，並表示他剛剛還看到太陽，所以今天可以很順利地出門投票；侯今日投票仍著一身工作服，他強調選舉只是個過程，「把事情做好」才是最重要的。

侯友宜今日早上約9時30分現身板橋國小投票，接受媒體聯訪時，被問到會不會擔心天氣影響投票率？侯馬上抬頭看了看天，回應：「今天天公作美。」稱他剛剛還看到太陽的光線，所以今天可以很順利地出門投票，呼籲大家踴躍出來投神聖、關鍵的一票，展現民主的風範，讓國家的蓬勃朝氣能更具有期待跟希望，也為人民帶來更多的安定、快樂、希望。

被問到有無帶什麼幸運小物？侯友宜表示，選舉都是一個過程，最重要的是努力把事情做好，他今天投票仍穿著一身工作服，因為畢竟工作還是很重要的一件事，要把握每一分每一秒，把該盡的責任盡好。

至於今日投票作業，侯友宜表示，他看到選務同仁都很辛苦，事先也做了非常詳盡的安排，在動線的規劃跟檢核身分都做到很詳實，連脫口罩都脫了兩次，很盡心盡力，他們真的辛苦了，他要在此向大家的辛苦致謝。