衝攤位找不到前妻 男暴怒持西瓜刀狠砍檳榔攤老闆夫妻

嘉義縣太保市發生持刀砍人事件！蔡姓男子昨到前妻工作的檳榔攤找人，因找不到前妻，與檳榔攤老闆發生口角，竟從機車置物箱拿出一把西瓜刀朝老闆砍去，老闆夫妻都被砍傷，檳榔攤內血跡斑斑，蔡男犯案後欲逃跑，被旁人追打，最後仍負傷落跑自行就醫，目前在醫院骨折手術治療中，警方訊後將依殺人未遂移送法辦。

警方表示，蔡男自稱是油漆工，雖平日有喝酒習慣，也有多次酒駕紀錄，但昨到太保市中山路檳榔攤找前妻前並未喝酒，不過情緒不穩定，因聽到檳榔攤老闆說前妻已經下班，老闆又不願意打給前妻，還說這是你們家務事，他不介入，蔡男因此暴怒與老闆吵架，雙方發生口角。

蔡男隨後從機車置物箱拿出一把西瓜刀，衝進檳榔攤要砍殺老闆，雖老闆一度持球棒反抗，頭部、手部都有刀傷，老闆娘阻止過程手也被砍傷，事後更傳出旁人見蔡男行凶後要離開，一度上前追打蔡男，導致他負傷逃跑。

警方表示，循線在醫院找到蔡嫌時，他情緒仍十分不穩定，但並未交待找前妻要做什麼，至於置物廂為何有預藏西瓜刀？他只說家裡是開菜刀行，目前已完成嫌犯和證人筆錄，至於老闆夫妻無生命危險，住院觀察中。

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