日本防衛省智庫防衛研究所最新報告指出，中國多次發動認知作戰，對台威脅極大，更曾利用新冠肺炎疫情攻擊台灣政府。立法院是否會有因應措施？立法院長游錫堃26日指出，日本現在出現這樣的提醒，相信台灣社會會更加警惕，也有助於促成立法委員共識。

今天是九合一大選投票日，游錫堃身穿深黃色外套搭黑色長褲，約早上9時許到大安區仁愛教育館投開票所投票，從排隊到投完票耗時約5分鐘，他稱讚投票動線規劃得很好，過程順暢。

游錫堃說，自己走過戒嚴時期，大家不斷努力才爭取到投票權，所以每一次投票他都覺得民主可貴，希望大家好好珍惜，否則情勢變得跟香港一樣，就不太好了。至於開票前規劃，他說若沒有朋友邀請，晚上會與家人一同看開票。

針對日本防衛省智庫防衛研究所最新報告，游錫堃說，其實社會上經常有人出聲提醒台灣注意中共認知戰，也認為相關法制過於鬆散，擔憂有心人士見縫插針，不過，台灣是民主法治國家，一切依法執行。