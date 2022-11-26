受到外資匯入台灣、加上看好選後回歸基本面，台股周線連4紅，周五成交量放大到2308.77億元。富蘭克林華美投信認為，短線由於預期選後可能政策面較偏中性，股市回歸基本面表現，激勵外資選前持續回補台股、帶動台幣和台股反彈走強。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，短線上由於外資11月持續回補台股，累積金額達57.3億美元，讓台灣加權指數重新站回半年線，買盤也創2007年以來新高，推升11月台灣股市表現，預料選後台股將由集團股、產業龍頭領軍，加上先前跌深的中小型股，EPS已經修正一波，個股表現可望先有一波紅包行情。

周書玄分析，本次美國選舉勝選的黨派，較偏向政策中立，也不鼓勵晶片政策出台，相對的台股受到地緣政治影響色彩偏輕，外資才轉向積極買入，提早對選後的台股做出布局。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕指出，電子股第三季財報高峰已過，接下來主要將以國內金控法說為主，對指數影響較小，再者，台股選舉結果於周末塵埃落定，亦有助於穩定整體投資情緒，多頭氣勢延續機率大。從資金面來看，隨著升息預期放緩，有利於啟動台股年底的作夢行情，即使明年美國經濟衰退機率仍在，只要以軟著陸型態出現，則仍有利本波彈升走勢，配合台股在歷年第四季的旺季效應與年底作帳行情之下，上漲機率高，況且股市往往領先反映經濟衰退的負面訊息，衰退期間反而是指數開始反彈、尋找買點的時機。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則言，就目前市場投資氣氛看來，基本面表現不差的產業，在明年2月財報公布前，都有機會上演作夢行情，特別是選後，干擾因素又減低，加上市場預期12月份聯準會只升息2碼，故不排除選後、至明年初在外資回補，內資看多的情況下，又有年底作帳行情加持，台股有望持續上演偏多行情。

安聯投信台股團隊認為，市場一方面期待，台股在跌深後、技術面上或有搭配軋空的潛在機會；另一方面，因為時序上開始步入財報空窗期，市場也開始期待，到明年3月以前，或有機會進入有夢最美的做夢氛圍。