蔣萬安現身投票吐「規劃」 笑喊：和太太做這件事

今天是九合一大選投票日，國民黨台北市長候選人蔣萬安上午完成投票，他表示自己心情很放鬆，並透露自己會順道帶個早餐，跟太太石舫亘一起吃早餐。

蔣萬安一早前往永安國小投票所，一路上不少民眾認出他，蔣萬安頻向民眾招手、握手致意。蔣萬安投票後受訪表示，現在心情很放鬆，並感謝支持者。

蔣萬安指出，今天他特別趕快來投票，因太太這2周非常辛苦，昨天也在大的風雨中陪他參加活動，今天上午想讓太太、2個孩子都休息，而他出門前太太說了聲「加油」，他也跟太太說，很久沒有跟她一起吃飯，等下會順道帶個早餐，跟太太一起吃早餐。

蔣萬安說，會把握時間好好陪陪太太、大兒子蔣得立及二寶，天氣許可的話，也許帶蔣得立投投藍、騎腳踏車，多花一些陪伴太太。

談到是否有帶幸運小物，蔣萬安說，看到很多市民朋友，就是最好的祝福。

至於是否會擔心下雨影響投票率？蔣萬安強調，投票非常重要，每一張選票都非常關鍵，也希望今天大家都可以把握手中這一票，踴躍出來投票。