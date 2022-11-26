有關Land 400第3階段步兵戰鬥車專案，澳洲官員表示將謹慎考慮國防戰略審查（ Defence Strategic Review, DSR）結果，以應對未來十年及更之後的國家安全挑戰，審查結果預計明天初會提交給澳洲政府。

綜合澳洲國防部官方新聞稿及詹氏防務刊物官網（Janes）25日報導，澳洲在決定Land 400 Phase 3 步兵戰鬥車專案開標之前，將謹慎考慮國防戰略審查的結果，這項審查將就投資澳洲國防能力和優先事項提出建議，以應對未來十年及更之後的國家安全挑戰，澳洲國防工業部長康羅伊（Pat Conroy ）表示將會根據審查結果，為價值180億至270億美元（近新台幣5970億至8355億之間）的採購做出決定。

得標者將能為澳洲陸軍提供450輛履帶式步兵戰鬥車。（Youtube）

兩種步兵戰鬥車正在競爭招標，德國萊茵金屬公司（Rheinmetall）的「山貓式」（Lynx KF41）和韓國韓華公司的「紅蜘蛛」(AS21 Redback)，得標者將能為澳洲陸軍提供450輛履帶式步兵戰鬥車，並將取代自20世紀60年代中期以來一直服役的M113裝甲運兵車。

Janes曾在8月報道，澳洲DSR將緊急審查該國軍隊的態勢、準備情況和結構，以及2023-24年至2032-33年及以後的新武器和裝備的開支。

國防部表示，該審查將就投資澳洲國防能力的優先事項提出建議，澳洲國防工業部長Pat Conroy說，「政府仍然專注於澳洲未來的防禦能力。 我們不想搶先發審查結果，鑑於我們國家面臨的戰略環境迅速變化，審查結果尤為重要。」國防戰略審查的最終報告將於明年初提交給政府。