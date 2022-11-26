資深藝人楊繡惠爸爸阿西(楊坤灶)，是台灣喜劇界的泰斗人物，她從小跟著爸爸到秀場表演，父女感情十分要好，今(26日)凌晨突然在臉書透露，今年高齡89歲的爸爸身體出問題，不忍喊出「如果可以替你痛，我願意」，令大家十分擔憂。

楊繡惠今日凌晨1點多在臉書寫下焦急心情，「昨天我爸的襪子鞋子是我幫他穿的，我希望明天爸的腳可以舒服一點，如果可以替你痛我願意」，字句透露出為人子女的憂心情緒，粉絲們也替爸爸打氣，盼他身體早日康復「繡惠姐的孝心真的很令人感動，希望西爸爸的腳能舒服一點」、「真的，看到父母身上的病痛真希望能代替他們痛」、「繡惠姐放寬心，爸爸明天會舒服一點的」。

其實，楊繡惠的爸爸早年跑跳多個秀場，媽媽為了煮三餐得到黃昏市場撿剩菜，看在年幼的楊繡惠眼裡很是心疼，如今成年後孝順的她常帶爸媽四處遊玩，曾向《三立新聞網》說出愛父母的心聲「有什麼能讓他們享受的，我能力能做到的，都給他們。」此外，擁有4間房子的她，即使擁有自己的窩，仍與爸媽同住長達40年，看著全家聚在一起，就感到十分心滿意足。