國民黨桃園市長候選人張善政，今天上午9點半在妻子張琦雅、黨主席朱立倫陪同下完成投票。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長候選人張善政，今天上午9點半在妻子張琦雅、黨主席朱立倫陪同下完成投票。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長候選人張善政，今天上午9點半在妻子張琦雅、黨主席朱立倫陪同下，在龍潭渴望園區內的投票所完成投票，他身穿藍襯衫、黑西裝現身投開票所，一臉輕鬆滿臉笑意。他說，這一陣子努力桃園的鄉親朋友都已經看到了，而妻子就是他非常堅強的支持力量，選前的最後一夜也讓桃園朋友也認識她，非常期待今天的投票結果出來。

針對監察院長陳菊昨天發表針對確診者中央應該要提早為他們做出一些選舉投票的規劃，張善政說，投票是每一個人憲法賦予的權利，現在因為疫情的關係，有些人不方便出來投票，的確應該預早因應，不應該那麼晚講。他說，很多人確診，不能說染疫不能投票這句話講完就沒事了，政府絕對要捍衛、要保護這些人憲法賦予投票的權利。

朱立倫則說，桃園是他出生成長的地方，又有幸擔任8年的桃園縣長。他也說，擔任縣長時期跟張善政在龍潭渴望園區不知道開了多少次會，彼此都說回到這裡真的好親切。

張善政也回應，回想當時他還在宏碁，幫宏碁建立雲端資料中心，當時立倫兄是縣長就到資料中心去參觀，那個時候還有幸幫他做簡報，投票所在地渴望會館，是當時接待客戶做簡報很多場合使用的地方，這棟大樓上上下下不知道來了幾百遍，到這邊是非常感覺親切。