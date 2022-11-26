蔡其昌今天上午和太太黃玉廷9時許，一起到清水幼兒園鰲峰分班第0099 投票所投票。(陳世宗攝)

蔡其昌今天在太太黃玉廷陪同下投票。(陳世宗攝)

蔡其昌指出，今天投開票沒有最想做的事！等選舉結果才能規畫接下來要做什麼？(陳世宗攝)

九合一選戰今天舉行投開票，民進黨提名的台中市長候選人蔡其昌，今天上午和太太黃玉廷及4歲的女兒，9時許一起到清水幼兒園鰲峰分班第0099 投票所投票。蔡其昌指出，今天投開票沒有最想做的事！等選舉結果才能規畫接下來要做什麼？腦袋尚未認真去想，可能明天吧！明天起床再好好的想一想！

蔡其昌投票：等開票結果再規畫未來

蔡其昌說，今天天氣雖然不穩定，但呼籲大家踴躍出來投票，選舉決定城市的未來，投票率預估會比較低，除天氣外，還有疫情及選戰沒有像過往場面的熱，應該會有影響，但能鼓勵大家踴躍出來投票。

媒體問他聲音沙啞何時會恢復問題？蔡其昌指出，他的沙啞要恢復恐怕要一段時間，這是經年累月不是最後一周衝刺使然，三個月來處於沙啞狀態；醫師建議選後話講少一點；但難度很高，我的工作就是講話要論述、要說明。

媒體問副院長昨天晚上睡的好嗎？蔡其昌說，我每天都睡的很好，從選戰第一天開始都睡的很好，我已經立委選五次，做一個政治工作者面對選舉、面對壓力，本來要學會去承擔，不然未來更重要的事情放在我們肩膀上，動不動就睡不著覺，很難承擔重責大任。

蔡其昌指出，我從小就練就很好睡覺的功夫，上車就可以睡、再吵的地方也可以睡！平常就是一個工作狂，每天工作時數就很長，平常沒有選舉一天工作12小時，回家躺下來就睡覺，沒有這個問題。

媒體問蔡其昌今天夫人有沒有特別愛的抱抱？蔡其昌說，今天和夫人沒有特別抱抱，只是小女兒吵著要跟媽媽一起來，讓小女兒看看台灣民主，看看投票所、投票單到底長什麼樣子；太太給我最大打氣及鼓勵，就是選前跳出來幫忙是最大的鼓勵，她行事低調平常照顧家庭、孩子及我，選前最後兩、三周幫忙已經很感動，這是最大的鼓勵，她已經做的夠多了。

媒體問今天有沒有最想做的事？蔡其昌指出，今天投開票沒有最想做的事！晚一點開票相關工作，等選舉結果才能規畫接下來要做什麼？腦袋尚未認真去想？可能明天吧！明天起床再好好的想一想！