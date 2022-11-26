各國風俗民情不同，因為外國人對當地獨有文化也持有不同見解，節目《同學來了》邀請不同國家的外籍人士，分享在台灣眼見令自己不解的現象，俄羅斯正妹妲夏就表示不懂為何台灣人愛吃價格昂貴的吐司，更直言：「在俄羅斯吃吐司是乞丐的行為」，引起現場來賓熱議。

俄羅斯正妹妲夏來台念書，雖然相當適應在地文化，但仍對物價及某些排隊文化大感不解，她先是在節目表示在自己國家麵包價格便宜，有時候一整袋吐司才台幣十幾塊，因此不理解為何台灣賣的全麥吐司這麼貴，此外，對於台灣人愛吃麵包的行為也不太能理解，因為在自己國家不會單吃麵包，只有家境不好的人才會吃。

俄羅斯正妹妲夏表示在俄羅斯吃吐司是乞丐的行為。(同學來了Youtube)

接著提到超夯排隊美食，妲夏表示先前有間相當有名的吐司店開幕，當時便跟隨這股風潮，與媽媽一同前往朝聖，但母女倆只喝咖啡配吐司，沒想到就要價好幾百元，讓她直呼：「這個吃法好像乞丐一樣，我們都不會這樣吃」，對此主持人阿Ken震驚表示：「我們最高級的享受，貴婦般的下午茶，她說是乞丐」，對此，妲夏解釋：「要塗奶油、果醬或肉片，才是真的吃法，但只吃個吐司，真的會被同學笑死」。

對此，網友紛紛留言：「對俄羅斯人來說，是乞丐的吃法，但在台灣這樣吃已經貴死」、「每次去吃自助餐都有心理準備，一定比買便當貴啊，偶爾吃吃沒差啦」、「嫌吐司貴，就自己煮稀飯配醬瓜，這才是傳統台灣人的早餐」、「台灣的物價早過高了」。