國民黨台南市長候選人謝龍介一身輕裝到投開票投票。（程炳璋攝）

新市國小旁活動中心投開票所上午人潮少，國民黨台南市長候選人謝龍介依照規定審核資格後投票。（程炳璋攝）

國民黨台南市長候選人謝龍介26日上午9時現身新市國小旁活中心投票，坦言累到一夜好眠。

他與團隊成員抵達投開票所時，並未見排隊人潮，他獨自花5分鐘完成投票。被問及昨晚是否難入眠，他直呼每天都忙得很累，所以都很好睡。