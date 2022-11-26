謝龍介投票 稱昨一夜好眠 10:362022/11/26 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨台南市長候選人謝龍介完成投票。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨台南市長候選人謝龍介一身輕裝到投開票投票。（程炳璋攝） 新市國小旁活動中心投開票所上午人潮少，國民黨台南市長候選人謝龍介依照規定審核資格後投票。（程炳璋攝） 國民黨台南市長候選人謝龍介26日上午9時現身新市國小旁活中心投票，坦言累到一夜好眠。 他與團隊成員抵達投開票所時，並未見排隊人潮，他獨自花5分鐘完成投票。被問及昨晚是否難入眠，他直呼每天都忙得很累，所以都很好睡。 謝龍介信心十足：明天當選就宣布政見執行順序 一家4口平常心投票 徐定禎謝謝支持他的鄉親 選前之夜 謝龍介喊話鄉親：給我4年、我給你幸福40年 # 九合一選舉 #台南市 #謝龍介 #新市國小 #國民黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大陸持續主場外交 多國元首將到訪 04:102022/11/25 產業財經 徐定禎選前之夜平安音樂會溫情喊話：明天一起撕下「苗栗國」標籤 21:302022/11/25 政治 大選倒數1天 柯建銘為「這理由」向柯文哲、高虹安道歉 10:012022/11/25 政治 選戰倒數 高揚凱PO這段影片喊：一定不辜負大家期待 15:342022/11/25 政治 蔡其昌批盧「裝睡的人叫不醒」 盧競總：用政績與願景說話 13:002022/11/25 政治 團隊4年繳漂亮成績單 饒慶鈴喊：讓台東持續幸福、大步向前 13:302022/11/25 政治 選戰倒數 蘇系3立委齊聚車掃 16:442022/11/25 政治 九合一終局之戰 謝龍介安南區掃街 13:432022/11/25 政治 《台北股市》短線獲外資關愛 紅包行情可期 10:182022/11/26 財經 選前最後一天各候選人安排最後衝刺 16:032022/11/25 政治 熱門股－圓剛 多方量能持續湧入 04:102022/11/26 證券．權證 《盤後解析》選前好「糾結」 周線連4紅 14:192022/11/25 財經 宜蘭台7線松羅段持續坍方 恐延至下午5時搶通 10:432022/11/25 社會 九合一選舉被告8344人 最高檢指示全國檢方選後溯源查察 17:442022/11/25 社會 憂投票率低 黃偉哲、謝龍介掃街大催票 04:102022/11/25 政治要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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