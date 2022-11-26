今天投票日，高雄市長陳其邁上午8時10分獨自一人前往左營新莊國小投開票所投票，競選辦公室發言人高閔琳一早也抵達現場，陳其邁在排隊投票過程，不時禮讓婦女優先，更在進入投開票所前，突然想起開票後續準備工作，直接退出排隊，邀高閔琳到旁討論，約半小時左右，才完成投票動作。

今天投票日，高雄市長陳其邁上午8時10分獨自一人前往左營新莊國小投開票所排隊準備投票時，突然想起開票後續準備工作，直接退出排隊，邀競選總部發言人高閔琳到旁討論事項，約半小時左右，才完成投票動作。(林雅惠攝)

陳其邁投票完後接受媒體訪問表示，由於媒體捕捉他投票的畫面，怕阻礙到後面排隊投票的女士，因此禮讓她們優先投票，現在看來投票的人還不多，看來投票還要加強，他鼓勵大家能夠踴躍出門投票。

而在排隊投票過程，陳其邁突然脫隊找高閔琳商量事情，他說，是想到今晚開票後競選總部人可能太多，所搭建的小舞台可以再大一點，交代閔琳今晚開票的舞台要再準備一下。

此外，他想到選後不管是勝選、敗選都要感言，因此跟閔琳討論如何寫較好，就趕快交代一下，因為年紀大了不馬上交代，很快就會忘記。

最後陳其邁仍不忘呼籲，大家趕快去投票，陽光普照，投完票全家可以出去遊玩。