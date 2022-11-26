九合一選舉投票日今天正式登場，為維護各投開票所秩序，新北市新莊警分局共出動360名警力，另協調296名民力，在轄區內的277處投開票所執行安全維護共做，並加強周邊區域巡邏，截至上午10時止，沒有出現任何違反選罷法及其他非法情事，投票秩序良好。

新莊區本屆為獨立單一選區，在轄內共有277處投開票所，新莊分局警方在清晨4時許便陸續分批於新莊區公所集結，執行投開票所維安及周邊巡邏工作。警方也呼籲，民眾前往投票時，務必遵守相關許舉及防疫規定，並提前準備好身分證、印章、投票通知單，前往指定投票所投票。

投票從今天上午8時開始，據警方表示，截至上午10時為止，新莊區轄內各投開票所投票秩序良好，尚未發現違反選罷法或其他非法情事，警方也會在投票截止前持續投開票所治安工作。

新莊警分局長林温柔呼籲，民眾應保持客觀理性，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，如叫囂、辱罵、監控、恐嚇、施以不法腕力等，警方將按情節輕重，依刑法第142條或第147條依法查辦，以維護投票良好秩序。