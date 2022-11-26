徐定禎與兒子先行投票。（李京昇攝）

徐定禎抱持平常心投票，並感謝支持他的所有鄉親。（李京昇攝）

今天26日是投票日，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎由太太楊士儀、女兒里唯和兒子陪同，1家4口前往頭份市後庄活動中心投票。徐定禎與楊士儀表示，他們已經盡力打完選戰，謝謝支持他們的所有鄉親，今天抱持平常心來投票。

徐定禎表示，他選戰期間每天都是早上5點起床，所以今天一早5點一到也是自然醒，不過有回去睡回個籠覺，直到早上7點才又起來，因此精神特別好，今天全家出動一起投票，但大家戶籍位置不同，所以會繞一整圈才投完票。

楊士儀提到，他們全家昨天晚上都在閒話家常，並且一起喝了香菇雞湯，跟先生徐定禎在聊前幾天的臉書發文，一家人很感性的聊起一些過往回憶，後來徐定禎比較疲累，早早就去休息，她則向上帝禱告，祈求平安順利。

徐定禎最後在家人陪同下，從到場排隊領票，直到投票完成約花費半小時。另外，因為太太跟女兒戶籍不同，因此徐定禎投完票後，接著再帶著家人前往下個投票所繼續投票。