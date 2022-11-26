立委賴瑞隆（黑西裝者）也緊跟在陳菊身旁。（楊舒婷攝）

陳菊表示，戶籍長期都在高雄，所以回來投票是應該的。（楊舒婷攝）

陳菊眼帶笑意以輕快的步伐踏出投票所。（楊舒婷攝）

現任監察院院長陳菊26日上午9時在立委賴瑞隆的陪同下，前往高雄市五福國中投票，陳菊表示，戶籍長期都在高雄，所以回來投票是應該的，也請大家踴躍出門投票。最近炒得沸沸揚揚的確診者無法投票議題，陳菊表示，公共衛生很重要，但人權維護也很重要，中選會應該及早因應，也應該提早向大眾說明。

陳菊被媒體問及心情部分，她笑說，今天天氣很好，所以心情也很好；而投票率的部分，陳菊也對高雄市民表示肯定，她認為高雄市民一向都很關心高雄，從她過去擔任市長時期，投票率都很高，所以相當感謝市民關心高雄發展，這也是高雄進步的一大象徵。

陳菊也不忘呼籲18歲公民權的複決，陳菊表示，年輕世代是我們的未來，所以民眾一定要出門支持18歲公民權的複決投票。

對於陳菊沒有現身輔選，陳菊回應，監察院必須保持行政中立，她關心高雄以及台灣每一個縣市的選舉，但也必須維持行政中立，因此陳菊獻上3大祝福，祝福台灣、祝福選賢與能、祝福每一個優秀的人，但她只能默默關心，不能出現在任何的選舉場合。

對於確診者不能投票議題，身為國家人權委員會主委的陳菊表示，25日在人權論壇上，有人對於此事有很多的批評，她也有表達意見，陳菊認為，公共衛生、大眾利益很重要，但人權的維護也很重要，如果中選會能夠及早因應，或者法律上有什麼不可行的、有困難的地方，也應該提早向社會大眾說明。

陳菊站出來替市民發聲，民進黨內部有人表示「終於有人說真話」，陳菊眉頭一皺表示，大家從來都是說真話，中選會也有出面回應，這是政府的責任，就是這樣而已。