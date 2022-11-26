鄭文燦「回來投票跟認親一樣！」(蔡依珍攝)

鄭文燦投票。(蔡依珍攝)

鄭文燦投票。(蔡依珍攝)

鄭文燦投票。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦今回到母校、八德大安國小投票，過程順利，沒有排隊，他投完票也和兄弟姊妹共7人合影留念，笑說回來投票特別親切，這幾年大家年紀增長，很珍惜在一起的機會，所以相約一起來投票，他也遇到很多親朋好友，「跟認親一樣！」，鼓勵大家踴躍站出來投票。

鄭文燦今早陪同鄭運鵬在蘆竹投完票後，10點到八德大安國小投票，被問到昨天睡得好不好，他神采奕奕表示：「OKOK，我每天都正常作息，平常心努力往前走！」

鄭文燦說，每一次選舉都會回到故鄉八德來投票，這次投票他跟兄弟姐妹一共7個人一起來投票，7個人家庭都是在八德，投票所地點都是大安國小，也是7個人的母校，所以回來特別親切，因為這幾年大家年紀慢慢增長，都很珍惜在一起的機會，所以一起來投票。

「回來投票跟認親一樣！」鄭文燦也笑言遇到很多的鄰居、親戚、同學或者是學長，他覺得鄉親投票意願都很踴躍，今天天氣也不錯，希望大家都能夠盡量站出來投票，也能夠讓國家、社會發展得更好，「出來投票很重要！」