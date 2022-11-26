九合一選舉投票日，國民黨新竹市長候選人林耕仁一早9點半，來到南港市民活動中心投票，林耕仁說今天帶著快樂的心情來投票，以平常心看待這一戰，也感謝大家這段時間的幫忙，自己會為了新竹市繼續努力。

提到今天投票的心情，林耕仁說，今天天氣非常好，也帶著快樂心情來投票，盡一個應有的義務和責任，也希望大家過好日子。

至於昨天睡得如何？林耕仁則說，自己以平常心看待這一戰，團隊有堅定的毅力，這一戰大家都很辛苦，也謝謝這一段時間的幫忙，為了這個城市會繼續努力。