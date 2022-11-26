徐榛蔚領選票、投入票匭。（王志偉攝）

徐榛蔚投完票、與丈夫傅崐萁接受媒體訪問。（王志偉攝）

今天投票日，花蓮縣長徐榛蔚與丈夫、立委傅崐萁一早到吉安國中投開票所投票，經歷過昨晚大遊行造勢、加上數十天密集掃街拜票，徐榛蔚受訪時聲音明顯沙啞，徐說，花蓮是多元族群、善良淳樸的地方，選舉是一時的，大家一起來守護花蓮的美好，相信也都會踴躍出來投票。

徐榛蔚由傅崐萁陪同投完票受訪，傅崐萁並未談話，徐榛蔚臉上帶著微笑，但看得出有些疲憊，心情不錯，聲音聽來有些沙啞。她說，其實選舉這段時間都是如此（聲啞），鄉親非常熱情，媒體問選舉活動結束的感想、有無如釋重負？徐榛蔚說，花蓮是多元族群，且善良淳樸的地方，選舉是一時的，大家一起共同守護花蓮的美好。

花蓮氣候陰天，徐榛蔚投票後，花蓮地區開始下雨。徐榛蔚說現在時間還早，說相大家都會出門踴躍投票。

截至10時許，全縣投票過程平和，未傳出投票紛爭事件。花蓮縣選舉委員會提醒，依據公職人員選舉罷免法規定，候選人競選活動於昨晚上10時已截止，政黨及任何人(不僅是候選人)，直到今天下午4時投票時間截止前，都不得從事任何競選或助選活動，如有違反，依情節輕重處以新臺幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。