民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今上午9時50分許到秀林鄉的第124投開票所秀林國小自然教室投票，並和民眾一同排隊投票。（羅亦晽攝）

民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka今上午9時50分許到秀林鄉的第124投開票所秀林國小自然教室投票，並和民眾一同排隊投票。（羅亦晽攝）

今是九合一選舉投票日，花蓮一早卻下起大雨，不過民進黨花蓮縣長候選人Kolas Yotaka仍在上午9時50分許，投下手上神聖的一票，並表示自己很開心，不擔心雨天會澆熄民眾的熱情，不論最終結果如何，都會是花蓮人的選擇。

今天是九合一選舉、18歲公民權複決投票日，花蓮一早便下起滂沱大雨，卻未澆熄民眾投票的決心，許多投開票所上午8時便紛紛湧入人潮，投下手上神聖的一票。

Kolas今天上午9時40分許前往位在秀林鄉的第124投開票所秀林國小自然教室，並和欲投票的民眾一同排隊投票，等待期間，不時和前方排隊的人有說有笑的聊天，神情看起來相當愉悅，似乎不擔心雨天恐影響整體投票率。

Kolas投完票受訪表示，見到民眾一早就到投票所投票，感到非常驕傲且開心，且在此次公民運動過程中，陸續看到花蓮人的熱情被激發，重新點燃對家鄉的希望及期待，她為花蓮人感到驕傲。

由於第124投開票所秀林國小自然教室投票的人潮不如市區多，是否擔心投票率受雨天影響，Kolas笑說，因為自己投票的時間還早，且所在投開票所位置不在市區，人潮較少正常，不過每次回來投票時，人潮大多與今天雷同，不會過度擔心下雨影響投票率。

最後，Kolas也強調，開票結果將會是花蓮人的選擇，希望今天投票結果，是大家在不受任何威脅利誘下，選擇的結果。