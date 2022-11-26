九合一選舉26日登場，國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉在太座蘇主榮的陪伴下，10點在東港鎮東光國小投開票所投票。（謝佳潾攝）

九合一選舉26日登場，榮國民黨籍屏東縣長候選人蘇清泉在太座蘇主榮的陪伴下，10點在東港鎮東光國小投開票所投票，期間媒體詢問蘇清泉多久沒陪太太吃飯了？蘇主笑稱，「這是家常便飯」，蘇清泉則笑說，「天天都在車上吃便當」，夫妻倆互動相當有趣。

蘇清泉在投票前接受媒體訪問時指出，他昨晚睡得很好，差不多11點多睡，睡前有禱告，希望上帝、我們的神賜福給每一位屏東跟台灣的百姓，讓大家能更成熟選擇1位聰明有智慧的領導者，不管是為台灣、為屏東都是一樣。

他說，參與一次又一次的選舉，他看到百姓成熟度大幅增加，希望選舉能帶領台灣走向更正向的未來，為了下一代的未來，他呼籲選民踴躍出來投票，這是很慎重的事情，連國際都在關注台灣，雖然今年是縣市級選舉，但投票的百姓與2年後國家級選舉是一樣的。

談到投票心情，他說，「心情很平靜，早上出來有唸心經」，隨後與太座對視而笑，媒體隨即詢問蘇主榮選後有什麼計畫嗎？蘇主榮說，她一向支持先生做對的事、做應該做的事，對的事就勇敢去做。

隨後媒體又問蘇主榮，先生多久沒陪她吃晚餐了？她笑說，「這是很家常便飯的事」，蘇清泉也笑著接著說，「天天都在車上吃便當」。蘇清泉突然感性道，他很謝謝太太幫他跑偏遠地區、補他的不足，真的很感謝她。