2022士林官邸菊展「菊耀20」25日盛大登場，展期一直到12月11日，為了歡慶菊展20周年，打造15個豐富展區，讓喜愛賞花的民眾可以盡情沉浸在秋菊圍繞中，同時也有豐富的實體活動及線上活動，還有分享故事抽黃金證書的線上抽獎，期待市民一同慶祝士林官邸菊展20歲生日快樂。

公園處長黃淑如表示，今年士林官邸菊展主題為「菊耀20」，20歲的菊展特別以歡樂派對、創新技術及美好回憶三大概念來打造各展區，像是以歡慶派對為主的「菊耀20」、「擁抱大波斯」、「花園派對」、「舞動粉紅泡泡」、「星空派對」、「邁向未來派對」、「享樂派對」等，打造一系列生日派饗宴。

黃淑如說，透過花藝、自然風景將療癒系氛圍融入其中，連結起大家參加生日派對的快樂回憶，讓大家享受美好的秋菊季節；同時一起回顧20年美好回憶的「菊展時光機」及「憶菊20回憶長廊」。

她表示，讓民眾從2002走到2021年，回顧每一年的精彩；「大立菊的家」及「大菊品種展示區」則呈現菊花栽培技術的精進與公園處工作人員的心歷路程；「菊花新視界」則以來自荷蘭及日本的新品種菊花，搭配故宮畫作，開闊您的視野，感受不一樣的菊花魅力，走過20個年頭，展望未來的同時，結合過去的經驗以及技術，成就每年菊展風采更上一層樓。

黃淑如表示，滿園21萬盆菊花與祝福佈滿士林官邸公園每個角落，走在園區步道上，心情都開朗了起來；此外，為因應每年菊展人潮眾多，以及疫情造成不便賞花的困擾，特別導入720度環景系統，讓民眾宛如親臨現場賞花，隨時隨地都能輕鬆走入菊展。

園藝管理所主任吳旻靜表示，今年菊展除了有滿滿的花可以欣賞，更有許多豐富的線上活動與民同樂，特別規畫「齊菊一堂」活動，徵求市民朋友20年故事，只要今年是20歲生日、結婚20周年、開業20年的民眾，11月29日至12月11日，在FB指定貼文留言處，分享「今年也是您的20周年故事」，抽出得獎者後提供證明給小編 ，即獲得「黃金證書」抽獎資格，邀請市民朋友們「齊菊一堂」，共同慶祝彼此的20歲。

另外，線上活動還包括「AR拍照互動體驗」於主題園區的「舞動粉紅泡泡」及楓香舞台找到AR互動的QR code，掃描後即可進行拍照或錄影體驗，並將畫面上傳至FB指定貼文，就能參加線上抽獎活動，大獎有故宮精品「奉菊-董誥菊花品茗茶具組」1組、「FUJIFILM mini11拍立得」1組等。

「菊展開箱影片」將由新聞主播李仲祥來為大家揭開此次菊展必拍、必逛、必玩的地方，除了帶領民眾搶先看菊展以外，也將帶來好康活動，只要於影片留言處Tag一位好友，並分享最喜歡今年菊展哪個展區，就有機會得到好康。

獎項包含「Airpods 第2代」1組、「Panasonic奈米水離子吹風機 EH-NA0E」1組等豐富獎項等市民朋友們帶回家，更多資訊歡迎關注「2022士林官邸菊展官網」https://2022chshow.taipei/及搜尋臉書「士林官邸旅客」粉絲團，活動好康千萬別錯過。

菊展士林官邸菊花展20周年公園處