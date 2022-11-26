汪小菲和大S離婚後戰火不斷，昨(25日)汪小菲宣布休戰，但不忘補槍說：「原來你們2018年就搞一起了」，暗指大S從那年就跟前男友有聯繫，見此，不少眼尖網友搜尋時間軸，發現大S那年懷上第三胎但不幸小產，後來更抱病體陪汪小菲上實境節目，引來粉絲不平。

大、汪十年婚姻去年底正式終結，今年三月，大S火速宣佈再婚跟20年前的韓國男友具俊曄結婚，未料此舉惹怒了汪小菲，使他自今年三月起便不再支付家用費，因此被大S告上法庭。昨汪小菲發文，寫下收到法院裁定，被法院同意汪小菲提供擔保今162.5萬港幣（約641萬元台幣）後就能停止大S聲請的強制執行程序，一場鬧劇看似平息。

汪小菲暗指大S2018年就和前男友有聯繫。（圖／翻攝自汪小菲微博）

見此，汪小菲不忘回應，這點數字不算什麼，他一個人有能力照顧好這個家，但疑指要求具俊曄必須搬離，並補刀說：「一周後你跟我簽了個補充協議讓我給錢不讓我回我買的松勇路那個家，我當時還奇怪呢，原來你們2018年就搞一起了，我不想會去，我都替我丟人。」

大S和汪小菲2018年曾上實境秀。（圖／翻攝自騰訊視頻幸福三重奏微博）

大S對於汪小菲的「搞一起說」暫未回應，而網友挖出兩人過去的微博，發現大S和汪小菲那年意外懷上第三胎，但被醫師診斷出胚胎發育較慢，必須密切觀察，大S和汪小菲當時為此日夜祈禱，可惜後來產檢時無法偵測到胎兒心跳，最後決定中止懷孕。

大S2018年時常發文和汪小菲曬恩愛。（圖／翻攝自大S微博）

之後大S抱著病體和老公上實境秀，還掀起轟動一時的「剝蝦」話題，其他網友在《知乎》問：「為什麼大S 在《幸福三重奏》裡看起來很呆滯？」，其他人回：「如果你剛剛沒了孩子，我很期待看到你們甜蜜」、「我不是粉絲，所以不知道她剛流產還是怎樣」、「他們剛剛失去第三個孩子，對大S來講肯定超級難過」。