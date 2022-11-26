今天上午坐輪椅的長輩在家人陪同下，趁早上沒大排長龍前先去投票。（陳世宗攝）

貼心的投開票所選務人員及警方都親切的指引及扶持。（陳世宗攝）

蔡其昌表示，自己的幸運物是太太跟女兒，看到女兒心情就很好，看到太太當然心情更好。（陳世宗攝）

九合一選戰今天投開票定輸贏！民進黨提名的台中市長候選人蔡其昌今天和太太黃玉廷及小女兒，一起到清水幼兒園鰲峰分班投票所投票。媒體問蔡其昌戴中華職棒口罩有沒有特別意義？今天有沒有攜帶幸運小物？蔡其昌強調，競選結束就戴回原本的口罩，幸運物是自己的太太跟女兒。

九合一選戰今天投票，上午雖然天飄著綿綿的細雨，各投開票所一早就有很多民眾前往投票，特别是坐輪椅的長輩在家人陪同下，趁早上沒大排長龍前先去投票，貼心的投開票所選務人員及警方都親切的指引及扶持，讓每位民眾都很順利的投下心目中神聖的一票。

媒體詢問蔡其昌今天戴中華職棒口罩有沒有特別含義？蔡其昌說，沒有任何特殊涵義，自己就是中職會長，沒有選舉的時間，大家看到自己多數時候戴的都是中華職棒的口罩，自己也是中興大學校友總會的理事長，不然就是戴中興大學的口罩，因為身分的關係平常都戴這兩種為主。

蔡其昌表示，選舉期間為了宣傳才戴自己的口罩，現在選舉結束當然就戴回原本的口罩，像中職需要的就是行銷，讓職業棒球可以蓬勃發展、球迷越來越多，平常這些選舉都可以從自己的臉書、口罩、跟球迷的互動看到，會長就是要把職棒的餅做大，所以自己很努力在行銷。

媒體詢問蔡其昌今天有沒有攜帶幸運小物？蔡其昌表示，自己的幸運物是太太跟女兒，稱為物可能對她們不太好意思，但因為看到小女兒就會感到所有的煩惱跟疲勞都消失，畢竟她才四歲會有點累，有些似懂非懂，但正因為如此，可以當家裡的開心果，看到她心情就很好，當然看到太太心情更好。

蔡其昌強調，現在也一點都不緊張，從徵召到今天一如往昔，都是我的日常，堅定一步一步往前，心情非常的穩定。