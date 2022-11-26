2022年地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案在月26日登場，蘆洲區、五股區、八里區的選票已由本分局規劃之警衛人員護送至各投開票所，蘆洲警分局配合區公所規劃高規格的維安措施，由員警全天候的配合執行安全維護，保障選票的安全。

蘆洲警分局轄區分別設置有蘆洲區112處、五股區56處、八里區28處，一共有196個投開票所，分局除了開設選務工作聯合指揮所外，更在設有10個投開票所以上的的成功國小及鷺江國小內成立前進指揮所，動用分局警力及協勤民力共712人執行投開票所警衛任務，全面維護現場秩序，防制任何不法情事，各投開票所警衛人員均有投開票所警衛人員勤務守則、制止牌（扇），並提前於投票前一日設置30公尺警戒線貼紙。

本次地方公職人員選舉及憲法修正案之複決案地檢署特別重視，檢察長與麾下檢察官蒞臨蘆洲警分局進行聯合訪視，針對查緝賄選技巧與防制暴力情事及相關法律問題等重點工作，與各分駐（派出）所所長座談、分享經驗，並在投票日前就已經完成警衛人員及協勤民力任務講習，並利用各項集會及勤教多次提示各單位選舉勤務工作重點，以及投票時民眾各類行為態樣之處置作為、法令依據等；亦要求所有同仁在投票當天秉持公平、公正執法態度，務必讓整個選務工作順利圓滿完成。

蘆洲分局呼籲，投票時，勿穿戴註記政黨或候選人相關標誌圖像、文字或競選口號口罩，並禁止實體網路等競、助選；而確診民眾若擅離隔離處所前往投票，相關單位將依法開罰；另依據公職人員選舉罷免法第108條第2項、公民投票法第42條：在投票所四周30公尺內，喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5千元以下罰金，請民眾勿以身試法。