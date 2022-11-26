今天是投票日，台南一早天氣晴，民眾早起投票，新營、柳營區截至目前各投票所秩序良好；其中，柳營截止上午9點40分，區內整體投票率已達16％，另設在果毅里南湖慈玄宮內的投票所，神明在一旁坐鎮，讓選民打趣說「投票好緊張！」。

柳營區長陳玉惠表示，截至目前各投票所秩序良好，但有遇到一位找不到身分證，只攜帶健保卡來投票的民眾，無法順利投票。

另外，位於柳營區果毅里的第196號投票所，是柳營選舉人數最少的投票所，選票只有140票，選民在慈玄宮內領票、投票，全程都有神明「監票」，別有趣味。