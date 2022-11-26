到底怎麼樣才算有錢人？一名男網友分享，他目前在國營事業工作，月薪僅35K，但因為爸爸已過世，所以名下有2間店面與300萬的遺產，不過，目前店面暫時由媽媽來管理，收入也充當媽媽的生活費，而300萬的存款也被當成以後買房或結婚的基金而無法使用，所以他每個月可用的錢就只有薪水與僅10萬元的存款，但仍常常被調侃是有錢人，讓他覺得很困擾，貼文引起網友討論。

一名男網友在Dcard上發文表示，他今年23歲，畢業以後就在國營事業工作，平時住在公司安排的宿舍，每月薪水35000元。而他因為繼承爸爸的遺產，因此名下有2間店面正在收租，存款也有300萬，不過，目前店面的租金都是由母親領走當生活費。

男網友表示，他與媽媽計畫未來買房以後，會用其中一間店面的租金來繳房貸，而300萬的現金則是被媽媽控管，認為要以後結婚與買房的時候才夠用，因此他手頭上實際可以動用的錢，除了自己存的10萬元和每個月的薪水就沒有了。

男網友指出，他目前住在物價比較高的新竹，由於還要「養車」，所以幾乎每個月都月光，但身邊朋友總是調侃他說是「有錢人」，讓他感到很困擾，因為他覺得自己其實賺很少錢，每個月都過得很辛苦，但也不禁會想是不是自己太不知足了。

如何考進台積電"大揭密"! "這2系"畢業生"薪水7萬起"│中視新聞 20221111

貼文引起網友討論，不少人感嘆說，真的是有好爸媽就先贏一半，畢竟你所繼承的這些東西的價值，若真的要靠自己打拚賺來，不知道要花多少時間。「比上不足比下很有餘了」、「有錢吧，看收入的話還好，但有2間房和300萬等於不用擔心買房和結婚的花費」。但也有人坦言，原PO的狀況就是看似有錢的窮人，因為那些遺產不知道要到何時才能用。