晶圓代工大廠聯電(2303)25日舉辦第七屆「綠獎」頒獎典禮，與供應商夥伴響應及支持生物多樣性，促進人與自然和諧共生。今年獲獎對象除了支持生態保育的NGO團體及學生，首次舉辦的「綠色創新獎」更助力新創團隊讓廢棄物變黃金，共同實現循環經濟願景。

聯電運用台灣首筆環保署認可的碳權交易所得啟動生態保育希望工程，自2016年發起「綠獎」，藉此促進環境生物多樣性。本屆共有3M、愛德華、東京威力科創、漢民科技、漢科、智原、大陽日酸及欣興8家夥伴響應，募集獎金達400萬，總投件數達143件，創歷年新高。

今年聯電共獎助4個NGO團體的生態保育計畫，其中首次入選的台灣海龜點點名協會，以建立海龜「戶口名簿」的創意提案，號召各地同好為海龜一一拍照取名，預計在2023年完成恆春地區海龜戶口普查資料，解密台灣水下海龜生活在大海的樣貌。

青少年環境行動獎首獎及綠色創新獎羽田公司皆以「廚餘再利用」獲獎。海洋大學學生利用廚餘產氫產生的電力，研發可自行供電的「Green Future路燈」，為農村或偏遠地區馬路提供綠色照明。羽田則以養殖能將廚餘轉化為飼料與肥料的黑水虻，實現零廢棄物的永續農畜循環管理。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，聯電7年來已累計支持53件環保計畫，今年更透過轉型，將影響力擴及氣候變遷及循環經濟領域。未來也評估攜手新創單位，透過科技應用強化聯電資源永續發展，期待未來這些優秀計畫的實現，成為經濟與環保雙贏的最好示範。