林口3港澳僑胞 攜票出投票所警方帶回偵訊中 11:232022/11/26 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林口發生港澳籍僑胞將選票帶出投開票所的事件。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天是九合一選舉投票日，截至上午11時為止，新北市投票狀況大致良好，並未出現嚴重違反選罷法的事件，不過稍早之前，在林口某投開票所，發生有3名港澳僑胞，將選票帶出投開票所，目前被警方帶回派出所偵訊中。 板橋老婦拾獲公投票 警方急調監視器追查 千元鈔藏吸管 彰檢收押村長候選人 投票日北東短暫雨 吳德榮：周二晚冷空氣報到 #九合一選舉 #新北市 #林口 #投票日 #秩序 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 各陣營市長候選人 呼籲：民眾踴躍投票 11:592022/11/26 政治 鄭文燦陪鄭運鵬投票喊「平常心」 曝下周一行程 09:542022/11/26 政治 九合一選舉登場 蘆洲警動員712人維護投票秩序 11:172022/11/26 社會 Kolas Yotaka完成投票 稱不擔心雨天澆熄花蓮民眾熱情 11:012022/11/26 政治 九合一選舉投票日登場 陳其邁：希望大家踴躍投票 09:542022/11/26 政治 返台南投票 賴清德黑西裝配紫領帶神情輕鬆 10:422022/11/26 政治 黃偉哲投票：如釋重負 選舉過後繼續拚市政 09:572022/11/26 政治 南投縣長林明溱集集投票 肯定投票所動線規畫 11:462022/11/26 政治 台南柳營這處投票所設在廟裡 神明一旁坐鎮「監票」 11:162022/11/26 政治 蔡英文到秀朗國小投票 30公尺外發表 2分鐘談話「沒受訪」 10:222022/11/26 政治 賴香伶圍「幸運圍巾」完成投票 感謝各界支持 11:062022/11/26 政治 林佳龍偕妻投票 林佳龍：心情輕鬆沒有壓力 09:262022/11/26 政治 九合一選舉登場 柯文哲現身投票喊「不緊張」 08:582022/11/26 政治 新莊3百餘警力維安 上午投票秩序良好 10:382022/11/26 社會 高虹安一早完成投票 「昨天睡得非常香」 11:102022/11/26 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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