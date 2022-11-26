今天是九合一選舉投票日，截至上午11時為止，新北市投票狀況大致良好，並未出現嚴重違反選罷法的事件，不過稍早之前，在林口某投開票所，發生有3名港澳僑胞，將選票帶出投開票所，目前被警方帶回派出所偵訊中。

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