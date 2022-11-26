高雄市長陳其邁進入投開票所投票前，現場選務人員幫他量額溫。(林雅惠攝)

今天投票日，高雄市長陳其邁上午獨自一人前往新莊國小投開票所投票，看來心情不錯，由於大批媒體守候捕捉的他投票畫面，陳其邁排隊進入投開票所時，突然防疫魂上身，問選務人員：「體溫高可以投票嗎？」，選務人員笑笑回應，「37.5度就在防疫專區」，事後該選務人員說慶幸遇見市長，幸好沒有被市長考題考倒。

陳其邁一早到新莊國小投票，記者問他最近體力還好嗎？陳其邁說體力可以，表示平日習慣5點多就起床，睡眠品質一向不好，但沒辦法，不過想到能夠在這個偉大的城市，跟大家共同打拚，他覺得每一天都是好日子，所以心情還不錯。

被問到為何夫人吳虹及小孩沒有陪同投票，陳其邁說因為在不同選區，至於兒子應該起床後就會來投票，他還是呼籲大家踴躍投票，「因為你不投票就是別人幫你決定你的未來」。

陳其邁在排隊投票過程，進入投開票所前，突然「防疫指揮官」上身，臨時抽考選務人員防疫措施，問「體溫高可以投票嗎」？選務人員回答：「37.5度就在防疫專區」。

記者事後詢問被抽考的選務人員，她坦言：「看到市長真的很緊張，第一次...第一次見到市長，覺得非常榮幸，有一種興奮的感覺，還好沒有被考倒，有準備好」。