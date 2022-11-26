警方沒收砸車的3支鋁棒，其中1支鋁棒明顯因為車用力過猛而彎曲。（高市鳳山分局提供／楊舒婷高雄傳真）

39歲的王姓男子向25歲的林姓女子購買祭祀用的水果盤，但林女給王男的水果盤款式不合，讓王男心生不滿，透過對話大罵林女，甚至罵出「垃圾」等汙辱字眼，林女氣不過，於是「烙人」南下談判，不過到王男住處時，王男避不見面，林女直接狠心砸車。警方將林女與3位友人依毀損及妨害秩序送辦。

王男向林女購買水果盤後，發現款式不合，氣得大發雷霆，飆罵林女；但林女也是個狠角色，直接找了鄭姓等友人，一路殺往王男高雄鳳山區住處，要找王男「出來講」。

林女到場後，王男氣勢明顯薄弱，於是躲在家裡不願出門面對，林女見王男不肯出面道歉，直接與友人持鋁棒開砸，把王男的白色休旅車擋風玻璃砸到碎裂不堪，連駕駛座車窗都被砸出一個大洞。

鳳山分局獲報後趕往現場，發現林女一夥人還在砸車，立即喝止，將4人帶回派出所處理，並沒收砸車的3支鋁棒，其中1支鋁棒明顯彎曲，可見一夥人真的是往「死裡砸」。警方將4人依毀損及妨害秩序送辦。