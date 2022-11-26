Transition buckets by bron ✔️ pic.twitter.com/UN8LeP5rSp — Los Angeles Lakers (@Lakers) November 26, 2022

「小皇帝」詹姆斯26日正式宣告傷癒復出，隨即交出21分、8籃板、5助攻、3抄截與1火鍋的全能數據，搭配「一眉哥」安東尼戴維斯25分、15籃板雙十表現，湖人最後以105比94擊潰地主馬刺，不過這也才是湖人本季第6勝(11敗)，仍居西區倒數第3。

有了詹姆斯回歸坐鎮，湖人一開賽就打得很順，尤其是隆尼沃克接連投進三分外線，幫助湖人很快就擴大領先到兩位數，甚至來到次節，湖人一度擴大領先到20分，上半場結束，湖人59比41領先，沃克半場15分，詹皇9分、3助攻與3籃板。

湖人卻在第3節進攻失靈，讓馬刺趁機追了上來，更一度縮小落後差距到3分，幸好詹姆斯與安東尼戴維斯末節一開始領軍湖人打出13比3小高潮，重新擴大領先到兩位數，儘管馬刺仍未放棄，可惜打到最後1分多鐘仍然無法追近，只好舉手投降。

除了詹姆斯與安東尼戴維斯，湖人表現最好的是隆尼沃克18分、3抄截，特洛伊布朗10分，韋斯布魯克末節慘遭冷凍，只拿3分、7助攻與4籃板；馬刺先發五人得分都上雙，特雷瓊斯19分最高，瓦塞爾18分，凱爾登強生15分，索查13分，珀特爾10分。