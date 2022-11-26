今日為九合一選舉投票日，無黨籍台北市長候選人黃珊珊上午帶著93歲老母親「老美」前往方濟中學進行投票，黃表示，自己愈選愈平靜，已經考試了，就等結果，黃珊珊更透露自己投完票後先要去修車，然後開車出去溜一溜，很久沒有享受開車駕馭的快感，「我的牙膏也沒了，要去買日用品」。

黃珊珊今日身穿白色毛衣加上羽絨背心，一改過往全身白套裝的氣勢，今天散發鄰家大姊氣質，而黃珊珊的媽媽則坐著輪椅。

黃珊珊在投票所門口向媽媽說明選票以及公投票的差別，隨後推著媽媽進入投票所完成投票。

黃珊珊投票前受訪被問及是否有睡飽，黃表示自已平常就是5點起床，3年來生理時鐘已固定，想特別早睡也睡不著，不過今天難得有時間運動、吃完早餐後就去接媽媽來投票所，還在媽媽家找了一下年輕的照片，畢竟媽媽現在比我還紅。

至於哥哥沒有陪同投票，黃則表示哥哥戶口不在這裡， 所以會在另外一個投票所，另兒子因為有功課所以沒有辦法回來投票，與兒子偶爾才會聯絡。

至於被問及投票後要做什麼，黃珊珊笑稱，要先去修車，因為車子好久沒開了，然後開車出去溜一溜，很久沒有自己開車駕馭，另外本來還想要去買一些日常用品，「我的牙膏也沒了。」至於幾點會到競選總部參加開票之夜，黃則表示開到一定時間就看前面行程安排怎麼樣，目前還沒規劃。