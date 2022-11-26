澎縣府車船處統計，26日輸運望安550人、七美215人，南海交通船候船室擠滿了返鄉投票的民眾，所幸車船處前一天動線規畫良好，民眾井然有序等候買船票。（張茂雄攝）

澎湖26日投票日天氣晴朗，各投票所一早就擠滿了人潮，望安南方四島的東吉、東嶼坪、西嶼坪都有專船，載送返鄉的民眾投下神聖的一票，澎湖縣長賴峰偉、民進黨陳光復、無黨籍葉竹林也都起個大早，在9時許就投完票，3人不約而說對自己充滿信心，一般判斷，澎湖選戰競爭激烈，加上天氣好，整體投票率應該不低。

民進黨陳光復充滿笑容前往投票。（張茂雄攝）

澎湖縣長賴峰偉起個大早，前往文光國中投下神聖的一票。（張茂雄攝）

位於遙遠的南方四島東嶼坪，島上平常根本沒住幾個人，但此次縣長投票的合格選民有509人，26日為了方便載送民眾返鄉投票，149人座的金八達號在上午7時30分、11時專船2航次，另一艘海有50號也從馬公-西嶼坪-東嶼坪專船，但都是停留約一個小時而已。

東嶼坪投開票所一早就大排長龍，從社區活動中心排隊到廟口，投票民眾不辭辛勞排隊領票，就為了能參與這場民主盛宴，神下神聖的一票。西嶼坪公民數207人、東吉317人，另外花嶼有306人、將軍1432人，常住人口都只有公民數的5-10分之1。

澎縣府車船處統計，26日離島交通船輸運報告，南海之星1號交通船馬公望安197人，金巴達馬公七美120人，南海之星2號交通船馬公望安200人、七美82人，海有20號馬公望安137人、七美12人，海安8號馬公望安16人、七美1人，合計望安550人、七美215人，其中不包括南方四島的專船。所幸車船處長馬金足前一天細心規畫動線，整體輸運工作相當順暢。