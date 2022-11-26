嘉義市長黃敏惠偕同母親黃鄭梅子，今天上午到投開票所投票。（廖素慧攝）

嘉義市環保局人員連夜清潔及消毒環境，（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠偕同母親黃鄭梅子，今天上午9時到西門街震安宮第91號投開票所投票，媒體詢問她對緊接著就是全國唯一一場的嘉義市長選舉的準備，她表示，未來22天是很大的挑戰，雖然擔憂「司馬昭之心」，但會加倍努力認真拚。

黃敏惠市長由選務人員按程序核對身分證及投票通知單，領取選票，進入圈票處圈選後，依序將市議員、里長、憲法修正案公民複決3張選票投入票匭。

投完票，黃敏惠受訪表示，嘉義市是民主聖地，雖然選舉過程激烈，昨天的選前之夜，大家像參加嘉年華會，用熱情、歡樂、團結的氛 圍，各自表達自己的理念與立場，這就是嘉義市民主聖地最寶貴的精神，呼籲民眾今天要投票，12月18日市長重行選舉也要踴躍投票，實踐民主價值。

媒體詢問她對市長選舉延至12月18日的想法，黃敏惠說，未來22天只有嘉義市長選舉，是很大挑戰，大家很擔憂，也很清楚有「司馬昭之心」，但大家也說「『啊擱杜到啊』，就認真打拚」加倍努力，展現民主的力量。

黃敏惠市長也感謝昨夜選前之夜，警察局官警辛苦維持秩序，以及環保局人員在於散場後立即清潔及消毒環境，今天凌晨已完全恢復乾淨整潔的市容。