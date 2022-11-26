汪小菲與大S事件爆發至今第五天，汪小菲雖一度在微博上發文表示休戰，但隨即又將該文章刪除，昨（25）日再度發文指控大S與具俊曄2018年就「搞一起了」，對此，吳宗憲在錄影時被問及此事，坦言有與汪小菲通話40分鐘。

根據《三立新聞網》報導，吳宗憲在過去曾從中協調汪小菲與台灣狗仔葛斯齊爆料事宜，因此，他在昨（25）日進棚錄影時，不免被問及汪小菲近日爭議，他坦言有與汪小菲以微信通話40分鐘，更秀出通話紀錄。

然而，被問到汪小菲為何打來，吳宗憲坦言：「人總要取暖嘛，我是最有溫度的人嘛！」而其他談話內容吳宗憲則語帶保留，僅透露兩人大多是在談論商業合作，至於與大S及S Hotel的事情，他只說：「知道越多，能講的就越少」對於別人的家務事不宜多說什麼，這次決定「不要雞婆」。

事實上，事件自21日爆發以來，雙方各自都曾在公開平台上發表聲明，昨（25）日汪小菲收到法院裁決時，再度開砲且激動表示：「這個數字算個屁，我有能力掙就能照顧好這個家，但妳能不能讓一個人萎縮玩意兒給我出去」，甚至暗指前妻與具俊曄2018年就「搞一起了」，不過汪小菲的指控目前並未提出任何證據，大S也未做出回應。