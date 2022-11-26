屏東縣長潘孟安26日一早與哥哥、母親先到車城福安宮拜拜，再去投開票所投票。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣長潘孟安26日一早與哥哥、母親先到車城福安宮拜拜，再去投開票所投票，對於這次是8年任期最後一次投票，潘孟安坦言雖然輕鬆但也有點壓力，因為要面對另一個生活的開始，但他強調，要決定自己的未來就是要投票，呼籲選民帶上「投票三寶」投票去。

潘孟安指出，他從當代表到現在，這次是30年的公職生涯最後一次投票，也是縣長任期8年的最後一次投票，心情雖然有點輕鬆，但還是有點壓力，因為要面對另一個生活的開始，不過還是很期待可以透過民主機制的檢驗，讓台灣繼續向前，要決定自己的未來就是要投票，而當激情過後，大家要一起合作、一起往前看。

屏縣府指出，潘孟安的老家在車城福安宮附近，前一晚結束行程後，他立即趕回老家，今天一早與母親及哥哥，先至福安宮拜拜，再前往投開票所，沿途不斷與熟識的鄉親打招呼；之前有民眾在車城街頭拍到野生潘孟安，穿著白汗衫、夾腳拖、自在騎著腳踏車，直稱卸下公務的他親切的像鄰家大叔。