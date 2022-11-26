大陸男星吳亦凡過去以韓團「exo」成員之一的身分出道，退團後便轉戰大陸發展演藝事業。豈料，日前被陸媒爆出涉嫌性侵等多項罪名被捕，昨(25)日一審判決出爐，他遭判13年有期徒刑附加驅逐出境，話題一時間衝上熱搜，就有網友挖出事件內幕，讓「吳亦凡媽媽」的詞條引起熱烈討論。

據陸媒報導指出，去年吳亦凡被大陸網紅都美竹指控「以MV選女主角」、「工作室簽約新人」等理由，叫年輕女子們玩酒桌遊戲，甚至有「性侵未成年」的舉動，昨日，法院宣判他涉強姦、聚眾淫亂罪，分別判處11年6個月、1年10個月有期徒刑，數罪併罰，應執行有期徒刑13年，附加刑滿後驅逐出境。此外，他還涉及逃漏稅，被追繳併罰款共計6億元人民幣(約台幣25億元)。

消息曝光後，一時在網路上引發熱烈討論，不少網友各顯神通，翻出監獄作息、飲食、勞動事項等吳亦凡未來將面對的生活，更有網友挖出相關案情，指稱當時警方會介入調查，是因為吳亦凡的母親報警表示都美竹敲詐勒索，而警方展開追查後才發現案情並不單純，並且挖出更多的內幕。還有消息指說吳媽媽也遭到警方逮捕，讓網友們笑虧吳亦凡媽媽是「大義滅親」、「最佳豬隊友」。

網友爆出案情始末。(圖／翻攝自微博)

據了解，當初吳亦凡和都美竹發生關係後，女方收下不低的費用當作是封口費，並未有報警的想法。豈料，事後出現一名劉姓男子自稱是牽線人，向兩邊收取錢財。讓吳亦凡的母親認為是都美竹想以此為把柄獅子大開口，憤而向警方報案。然而，待警方進一步調查發現，她收到的訊息並非是由都美竹發出，讓這起驚天騙局見了光，也牽扯出後續一連串事情。