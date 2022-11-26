高雄市大社區新生街第0726投開票所，今天上午10時，發生67歲的嚴姓男子撕毀公投選票，被現場員警帶回偵訊，嚴男表示，因不了解公投內容詢問選務人員，對方竟不理會他，氣憤下才撕毀選票，員警訊後交由選委會裁罰。

根據了解，嚴姓男子向警方供稱，上午到大社區新生街第0726投開票所投票時，因不懂公投選票而詢問現場選務人員，結果選務人員竟不理他，一時氣憤才會做出撕毀選票的動作，嚴男行徑立即遭到警方關切，將他帶回仁武分局偵訊，警方訊後全案交由選委會裁罰。

此外，仁武區54歲翁姓男子破壞五和里里長候選人林雅婷設置路口的競選旗幟，被警帶回偵辦。

高市選委會表示，他們在各地都有派駐選舉監察小組，目前確實有接獲民眾撕毀公投選票的情事，選監小組已派員到場處理，警方後續也會提供相關調查資料，若撕毀選票的行為屬實，將會依法開罰。

依公民投票法第44條規定，故意撕毀領得之公投票者，處新新台幣5000元以上5萬元以下罰鍰，仁武分局後續將函請高雄市選委會裁罰。