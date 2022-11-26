中國計劃在2028年之前在月球上建立第一個基地，預計將採核能發電技術來運作，並在隨後的幾年之間讓太空人在那裡著陸，很顯然，中國正在挑戰美國NASA在太空探索中的主導地位。

據美國《財星》(Fortune)25日報導，中國的月球基地可能將採用核能提供驅動力。其基本配置將包括一個著陸器（Lander）、跳板（Hopper）、軌道器（Orbiter）和漫遊車（Rover），所有這些都將由嫦娥6號、7號和8號任務建造。

Chinese Moon Base 🇨🇳 pic.twitter.com/L3tO9UX3OL — Umair Aslam (@Defense785) November 6, 2022

「中國探月計劃的總設計師吳蔚然本週早些時候在接受國家廣播公司CCTV採訪時說：「我們的很可能在10年內就能登月。他說，核能可以解決月球站的長期、大功率能源需求。」

近年來，中國雄心萬丈的加強了太空發展，向月球發送探測器，建立自己的太空站，並將目光投向火星。這些計劃使其與美國形成了直接競爭。美國國家太空總署在紅色星球上有一個漫遊車，並且正在尋求在十年內讓太空人往返月球，這是自1970年代阿波羅計劃結束以來的第一次。

中國和美國都花費了數十億美元，不僅要把人類送上月球，還要獲取可以在月球表面培育生命的資源，或將太空船送往火星。

2019年，中國成為第一個在月球遠端登陸漫遊車的國家，後來還帶回了第一批月球樣本。該基地打算成為月球南極的第一個前哨站，科學家認為該地區是尋找水的最佳地點，而NASA也在瞄准月球的這一部分。中國的目標是最終將該基地擴展為一個國際研究站。