國家人權委員會昨（25）日舉辦「2022人權議題專題論壇」，監察院長陳菊以人權會主委身分出席，期間談到確診者不能投票一事，她認為行政部門應更早因應相關問題，若真的有困難也應向大眾說明，並稱會請行政院人權及轉型正義處轉知院長辦公室，不過國民黨立委賴士葆認為，監察院身為監督行政部門的機構，權力早就在手中，為何還要轉達給別人，怒批「放馬後炮，絲毫不覺得羞愧！」

賴士葆今日在臉書表示，選前的最後一天才聽到陳菊對確診者不可投票的相關政策表達不認同，但讓大眾更無法認同的，是原本一直都在冬眠的全國最高位階的人權機構，一直到辦研討會而不能再躲，才被動式的為人權發聲。

「放馬後炮，絲毫不覺得羞愧！」賴士葆指出，確診著的投票基本人權遭剝奪，早就在社會上討論許久，蔡政府鴨霸顢頇的剝奪憲法賦予人民的基本人權，監察院、國家人權委員會卻都視而不見，直到最後一天陳菊才稱行政部門應及早因應，「請問監察部門為什麼不及早出聲糾正，手上有糾舉彈劾行政部門的權利，為什麼怠忽職守？」

賴士葆轟，「聽見陳菊說會轉達民間團體的意見，真的讓人錯愕，權力就在你的手上，你是監督行政部門的機構，要轉達給誰啊？」