大S和汪小菲去年11月正式離婚，近來兩人為了家用費問題鬧上法庭，汪小菲甚至開嗆具俊曄：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」張蘭更透露那張床墊價值200萬，但未解釋是人民幣或港幣。網友循線查出應是號稱「床墊界勞斯萊斯」的海斯騰（Hastens），該床報廢回收時還引來多家媒體直播，最近小禎受訪，透露老爸胡瓜也是該床墊的忠實愛好者。

張蘭先前在直播中透露兒子汪小菲過去寵愛大S的作為，稱為了讓妻子好睡、睡眠品質提高，找了世界頂級大牌訂製床墊，根據大S的脊椎量身訂製了天價床墊，但從大S送回S Hotel的床墊看來，並非網友所猜的瑞典皇室御用品牌Hastens的頂級床款Vividus，而是市價10萬的英國品牌，引來狸貓換太子疑雲。

對此，張蘭不忘酸：「左試右試浪費了10個床墊，最後給妳換上，妳捨得丟嗎？」，大S經紀人無奈澄清：「送去的就是大家關心的那張床，熙媛（大S）對床的品牌、價值從不在意，這張床當初也不是她買的，自然不會知道品牌！」賈永婕更為了朋友，親自求證千萬床墊的公司，對方回應：「海絲騰對於客戶隱私絕對是最高的宗旨，所以不會對於客戶是否採購有任何的評論，一切皆是媒體自行揣測」。

大S否認先前所睡的是號稱要價千萬的頂級床墊，卻意外引發床墊之亂，不少家具廠商小編也搭這股風潮，在臉書促銷床墊，甚至連張蘭直播也賣起床墊，但都不是傳說中的奢華床墊。據《三立新聞網》報導，小禎最近受訪，透露胡瓜位於信義區的豪宅，購入的正是Hastens床墊，但價格沒透露，觸感如何要問瓜哥本人，而她自己沒睡這麼好，表示家裡的床墊是在床的世界買的，未多說品牌。