九合一選戰今天舉行投開票，民進黨彰化縣長候選人上午10點前往戶籍所在地彰化市南郭國小的投票所，投下選票，黃秀芳表示，心情很輕鬆，昨晚也睡得很好，下午和鄉親一起迎接開票結果，有信心帶領彰化大步向前走。
黃秀芳一身牛仔褲、白色襯衫前往投票，表示接受黨中央徵召短短143天，很感謝所有鄉親一路以來的栽培支持，這段時間她瘦了6公斤，非常感謝這段時間競選團隊和後援會幹部的努力，投完票就是靜待開票結果。
九合一選戰今天舉行投開票，民進黨彰化縣長候選人上午10點前往戶籍所在地彰化市南郭國小的投票所，投下選票，黃秀芳表示，心情很輕鬆，昨晚也睡得很好，下午和鄉親一起迎接開票結果，有信心帶領彰化大步向前走。
黃秀芳一身牛仔褲、白色襯衫前往投票，表示接受黨中央徵召短短143天，很感謝所有鄉親一路以來的栽培支持，這段時間她瘦了6公斤，非常感謝這段時間競選團隊和後援會幹部的努力，投完票就是靜待開票結果。
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