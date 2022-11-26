基隆市長林右昌呼籲民眾踴躍投票。（蔡適應競總提供／張志康基隆傳真）

國民黨基隆市長候選人謝國樑26日帶著女兒出門投票。（謝國樑競總提供／張志康基隆傳真）

無黨籍基隆市長候選人黃希賢說，心情輕鬆，靜待下午開票。（黃希賢競總提供／張志康基隆傳真）

時力基隆市長候選人陳薇仲投票後表示，邀請市民為自己理想的基隆投票。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

九合一選舉26日上午開始投票，各陣營的基隆市長候選人在上午10時前都陸續完成投票。雖然基隆仍然是陰雨綿綿的天氣，各陣營的市長候選人都呼籲民眾能夠出門投票。

民進黨基隆市長候選人蔡適應，上午9時與基隆市長林右昌連袂到投開票所投票。蔡適應表示，上午的心情輕鬆，希望市民朋友記得出門投下神聖的一票，對於選舉結果，他相當有自信。

林右昌也請民眾務必投下神聖的一票，他認為，這是台灣做為一個民主國家，最寶貴的價值，不論是基隆或台灣，都可以選擇一個新的未來。

國民黨基隆市長候選人謝國樑上午9時也抱著女兒小愛出門投票，他表示因為投開票所的規定，可以帶6歲以下小朋友投票，這應該是這輩子唯一一次可以跟女兒一起投票。謝國樑說，他早上的心情很平靜，起床後還念聖經禱告。

時代力量基隆市長候選人陳薇仲在上午10時完成投票，她說，在投票的當下，非常開心地回顧這場市長選戰，她邀請所有市民一起來參與投票，為自己理想的基隆投票。

無黨籍基隆市長候選人黃希賢說，雨是基隆雨都的特色，雖然有點不便，但還是鼓勵大家踴躍出來投票、行使自己的權利。他說，自己心情輕鬆、平常心看待，過去常沒時間，要好好陪伴一下，接著就靜待下午開票。