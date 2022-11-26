「足球祖國」英格蘭大戰90分鐘未能拿下「洋基佬」美國，0比0和局錯失提前晉級16強的機會。英格蘭總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）遭到球迷指責，球隊也在現場英格蘭觀眾的噓聲下離去。邵斯蓋強調，他不會讓此事影響他與球隊的關係，拒絕批評自己的球員表現不力。

英媒《每日郵報》痛批英格蘭的疲軟，「英格蘭的警鐘被敲響了」「美國差點宰掉我們」「除了後衛馬奎爾（Harry Maguire），全隊都表現不及格。」首戰6比2痛宰伊朗，表現搶眼的中場貝林罕（Jude Bellingham）此戰卻成為場上遊魂。前鋒肯恩（Harry Kane）開賽第10分鐘的一次攻門之後就無法再造成威脅，究其原因部分是英格蘭沒有搶得中場優勢。

邵斯蓋不想打擊士氣，他對媒體說：「我們今晚沒有達成任務，外界會做出他們該有的反應，我不能讓這些影響到球隊。我們有3場比賽的機會可以晉級，我想絕大部分的球隊都必須踢完3場才能做到。我們得保持冷靜，我是過來人，我以球員和總教練身分經歷過這些。」

英格蘭慶幸的是自己沒有失球，邵斯蓋稱讚一支好球隊要有許多面貌，這次他們展現防守優異的一面。肯恩則說他知道美國會盡一切力量頑抗，「他們值得尊敬，和局也不是世界末日，我們仍在分組領先。」英格蘭最後對威爾斯不要輸4球就可晉級。