台北一名女子小芳（化名）去年2月在IG被男子搭訕，男子稱剛從國外回來，想找當地人伴遊「單純吃飯遊玩」3天2夜開價6萬，小芳同意後，他先匯2萬，後來傳假的畫面截圖騙小芳已全數匯款，2人約會並發生關係後，小芳後來發覺自己遭封鎖，男子IG帳號也已刪除，提告後，法官判男子詐欺得利5個月徒刑。

男子去年2月在Instagram上向小芳攀談，稱自己從國外回來，持美國綠卡，身上很有錢，因沒有同伴，想在臺期間找人陪伴遊玩，可給予高額伴遊報酬，陪伴內容就是單純吃飯、遊玩，3天2夜可給予6萬，小芳答應後約在3月9日入住北市某飯店不同房間，當時男子先付2萬，稱剩餘的用美國帳戶以美金匯款。

男子之後傳送「佯裝已匯款美金1450元至XXX指定帳戶，然實際上並未匯出款項」之網路畫面截圖給小芳，使小芳誤信，接下來的3天與男子出遊並發生關係，但事後卻遲遲未看見入帳紀錄，甚至發現男子刪除自己的Instagram還將LINE封鎖，才得知遭騙。

法官認為，男子事後坦承犯行達成和解，衡量其犯罪動機、目的、手段、告訴人所受損害、大學畢業之智識程度、家境小康，陳紀誠犯詐欺得利罪，處有期徒刑伍月，可易科罰金；但強制性交部分，法官認為女子收下錢後已同意性交，且事後女子身上並無傷痕，驗傷報告上也稱無外傷，女子稱心靈受創也經診斷為與前男友有關，因此此部分男子獲無罪。