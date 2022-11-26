圍棋女神黑嘉嘉是台、澳混血，有著水汪汪的大眼和仙氣美貌，曾被日媒讚為「千年一遇美女棋士」，這些年來感情狀態很受矚目，最近她赴日本參加比賽，昨(25日)突然曬出勾著神秘男子的照片，許多人還以為她公布戀情，對此，她也在留言區親揭男子身分，「是我拔拔(爸爸)」，掀起討論。

黑嘉嘉昨日在IG分享和一名男子的勾手合照，可見黑嘉嘉身穿連身洋裝，靜靜和對方觀賞東京鐵塔的夜景，下一張照片還比出愛心手勢，FB同篇貼文也附上3顆愛心，顯見男方對她而言是非常珍惜的人，粉絲見到這一幕後，就興奮喊：「是男友嗎？」對此，黑嘉嘉也親自解答「是拔拔(爸爸)！」，並透露照片是姐姐拍的，讓粉絲們鬆了一口氣笑喊：「岳父真的是男人中的男人，背影就是不一樣」、「國民岳父簡稱國父，這必須敬禮」、「前世情人最可靠！」、「才正想說恭喜妳，結果是爸爸」、「差點心碎了」。

其實，今年已27歲的黑嘉嘉即使美貌驚人，但始終保持母胎單身，她曾自曝因從小學習圍棋，常在對奕過程接觸到較年長的男性，因此在進入青春期後，常覺得同齡男性個性太幼稚，就算偶有追求者也沒心動的感覺。針對外界好奇她的理想型？黑嘉嘉也在出席品牌活動時，笑說喜歡爸爸這個類型的，脾氣好又個性幽默，至於外表倒是其次。