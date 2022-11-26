面對別人好言請託，有些人即便感到為難也會處處遷就忍讓，表面上還一派輕鬆的樣子，把時間都花在忙別人的事。運勢網站《摘星工廠》點名3大星座擁有「討好型人格」，期待自己面面俱到，總是優先處理別人的事情而漠視自己的需求，甚至無論受到多大挫折，都學不會狠心拒絕，往往最容易吃虧。

▍天秤座

天秤座是12星座中最有名的好人好事代表，平時相當注重人際關係，下意識就會去發展經營一個讓自己感覺舒適的人際圈，對於別人的請求都是先答應下來再說，也相當樂於配合。不過也正因為不懂得拒絕，身上背負著許多推不掉的包袱，常把自己搞得筋疲力盡。

▍巨蟹座

巨蟹座是名副其實的濫好人，無論是熟人或是心儀對象，都會毫無保留的一味討好，並且將所有事情一肩扛起，勇於擔任守護者的角色。對巨蟹座而言，這樣討好的付出，能從中換來信賴和安心感，所以無論會不會吃虧，他們都樂於虔誠的奉獻所有。

▍雙魚座

雙魚座個性纖細敏感，情緒很容易受到他人影響，尤其特別在意自己在他人心中的評價，以及是否被人喜歡，只要獲得稱讚就能高興一整天；反之，如果被講壞話，內心就會難受很久。對雙魚座而言，在好的人際氛圍中，自己才能身心愉悅的做事，因此為了營造這樣的環境，就算吃點虧也願意討好身邊所有人。