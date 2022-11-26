34歲香港女星白雲（本名：白雲鳯）擁有火辣上圍和甜美臉蛋，被網友譽為香港波神，先前她捲入離婚疑雲，但沒正面否認，近日繼續在網上分享辣照，昨(25日)她曬出自己穿上深V、細肩帶相似「夢露裙」的美照，大方亮出東西半球車頭燈，W型的美胸一覽無遺，還有深邃事業線，讓粉絲直呼要噴鼻血。

白雲6年前和曾參選香港先生的江俊霖結婚，由於婚後兩人很少在社群網站同框，今年4月更傳出兩人已經秘密離婚，主因疑似和她公婆不滿她穿著風格有關，但白雲否認跟公婆鬧不和，澄清說：「之前我喜歡潛水，他們還叫我去考張潛水教練證」，至於是否恢復單身，她卻沒有說明。

熱愛美人魚潛水的白雲，為此還考了教練執照，並與「40億千金」蔡頌思合辦香港水下表演藝術協會，有意發揚光大這項藝術。最近她人在大理，分享原本住在深圳的姐妹來找她玩，疑似高山症發作，頭痛想吐，「我才突然意識到，從我2個月前第一次來到大理，我就完全沒有高原反應，即使上到2700海拔的者摩山也沒感覺」。

白雲自問說：「為什麼呢？基因？身體架構？還是因為我經常閉氣潛水？好神奇，我甚至不覺得這裡是高原。看來大理很適合我。而且，有白雲的大理才是最美的，現在冬天沒什麼雲」，而網友見她穿上深V白色洋裝性感又飄仙氣，紛紛留言說：「應該是妳常常潛水身體已經很能適應大氣壓力了」、「超性感的姐姐」、「連腳趾頭都美」、「這美景加美人兒，看到就很幸運了」。