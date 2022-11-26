假如已經下定決心要更換家中洗衣機，又或是打算添購乾衣機的話，那選購與安裝前也有不少需要注意的事項，像乾衣機就有分瓦斯型和電熱型的，安裝前就要注意擺放位置和電力輸出功率，燦坤提醒消費者，選購烘衣機及洗脫烘衣機時有幾點需要考量，首要的正是以安裝空間條件最為重要，安裝空間環境大小及條件，還有不能忽視的搬運動線，必須預留空間、並確認擺放的空間，像在陽台空間要擺放機器的話，就要考慮門的大小能否把機器搬運進去，避免機器到現場無法進出。

燦坤的聲寶 7公斤乾衣機，原價9990元，會員價7990元。（燦坤提供）

而民眾現在通常都會把乾衣機跟洗衣機會放在一起，如果要節省空間，可以選擇將洗衣機和乾衣機堆疊擺放，但要將乾衣機放在洗衣機的上方，因此購買前要先確認好乾衣機尺寸與安裝空間，另外部分品牌的除溼式乾衣機只需接110V，不需排風管和接水管，就可直接放於室內，當中乾衣機又有分為排風式、冷凝或熱泵式，所以須要留意排風環境跟空間預留，避免乾衣機於運作時無法完整的排風造成機器運作的問題，假如選購的是瓦斯型機種，安裝還需要注意天然氣管線或桶裝瓦斯的可用性。

全國電子的Panasonic 12KG滾筒洗脫烘衣機，網路價7萬6900元。（全國電子提供）

全國電子的惠而浦 12公斤瓦斯型直立式乾衣機，原價2萬9800元，網路價 2萬4390元。（全國電子提供）

另外全國電子也提醒消費者，傳統乾衣機的原理為把空氣抽入乾衣機中加熱空氣，吹走溼氣，並透過排氣管排出溼熱的空氣；而新的冷凝式機種則是把空氣抽入乾衣機中加熱，把原本要排出的熱氣經由冷凝系統分解出水分，變成乾冷空氣，而乾冷空氣再次通過加熱器變成熱風穿過衣物，如此循環將衣物的溼氣排走，因此傳統型的雖然價格較便宜，但能耗也相對較高、噪音較大，烘乾衣物的溫度相對較高也對衣物損傷較大，而冷凝式、除溼型的乾衣機價格需相對較高，但只需清理集水盒，不必放置室外也能使用。